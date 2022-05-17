В краеведческом музее Нижнего Тагила запускают выставочный проект, посвящённый 350-летию Петра I 

В Историко-краеведческом музее 19 мая откроется выставка «По его Великого государя Указу…» (6+), посвящённая сразу трём юбилеям: 350-летию со дня рождения Петра Великого, 300-летию Российской империи и 300-летию основания Нижнего Тагила.

Нижний Тагил, отмечающий в этом году 300-летие, входит в перечень петровских городов России, а плотина Нижнетагильского завода включена в Свод петровских памятников России и Европы. Нижний Тагил наряду с Санкт-Петербургом, Москвой, Тулой, Екатеринбургом является центром сохранения и презентации демидовского наследия, хозяйственная специфика и историческая судьба которого в начале XVIII века были предопределены волей Петра Великого.

В ходе реализации промышленной политики Петра I на Урале был создан новый горнопромышленный центр. По императорскому указу от 20 декабря 1720 года Демидовы приступили к строительству Выйского медеплавильного завода, дата пуска которого, 8 октября 1722 года, стала официальной датой основания Нижнего Тагила. В 1725 году ими был пущен более мощный Нижнетагильский чугуноплавильный и железоделательный завод.

«Пётр I — одна из важнейших фигур российской истории, первый российский император. Реформаторское наследие Петра Первого, как и сама его личность, до сих пор являются предметом споров. Петровская эпоха вошла в историю России как эпоха крупнейших преобразований во всех областях жизни. Реформы проводились в сложной военно-политической ситуации», — отмечают авторы проекта.

Выставка «По его Великого государя Указу…» представляет региональный аспект модернизации страны в эпоху Петра I, даёт возможность оценить роль его личности, понять воздействие его преобразований на историю региона и страны в целом. Одним из центральных экспонатов выставки является мраморный бюст Петра I Великого, выполненный во второй половине XVIII века художником-скульптором Мари-Анной Колло.

Кроме того, на выставке представлены образцы вооружений, составлявшие гордость русской армии XVIII века, серебряные и медные монеты периода правления Петра I, памятные медали, уникальные издания о Петре Великом XVIII–XIX веков, в том числе рукописная история Петра I объёмом более 1200 страниц, конкурсные работы проектов памятников Петру I в Спа, Брюсселе, серия изображений памятных мест и знаков, увековечивших пребывание императора во Франции, Голландии и Бельгии из коллекции Анатолия Демидова.

Интерес у посетителей вызовет и Указ Петра I о дозволении Демидову построить медный завод и плавить на нём медь с предоставлением ему некоторых льгот 1720 года с царской печатью, положивший начало Нижнему Тагилу.