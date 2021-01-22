В КПРФ назвали «живопырками» журналистов, написавших о голосовании умершего депутата Госдумы

Глава пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко назвал циничной и хамской публикацию о голосовании в день смерти депутата Госдумы Ваха Агаева. А факт голосования он объяснил техническим сбоем, пишет «Подъём».

«Мы даже говорить на эту тему не будем. Какая-то живопырка нахамила по поводу умершего человека, — заявил Александр Ющенко. — У меня бывали ситуации, когда я нажимаю на кнопки, а в системе показывает, что этого не было. Значит, была ошибка какая-то, сбой. Партия что, за эту систему отвечает?».

Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Владимир Поздняков также объяснил, как умерший из-за коронавируса депутат проголосовал за восемь законопроектов. Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на эфир радиостанции «Говорит Москва», по словам Поздникова, за коллегу по фракции могли проголосовать однопартийцы, добавив, что такая практика в парламенте распространена. Он пояснил, что за Агаева проголосовали, полагая, что он просто отсутствует на заседании.

Ранее СМИ сообщали, что перед смертью 67-летний Агаев находился в коме. При этом в системе Госдумы отмечено, что депутат голосовал не только 23 сентября, но и 22, 16 и 15 сентября.