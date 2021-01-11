В корпорации «ВСМПО-Ависма» в очередной раз сменился генеральный директор

Сергей Степанов подал в отставку с поста гендиректора корпорации «ВСМПО-Ависма», новым главой предприятия назначен Дмитрий Осипов, о смене руководства сообщается на официальном сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Решение было принято на заседании совета директоров компании 31 декабря, решение совета опубликовано 11 января.

«Досрочно прекратить полномочия гендиректора ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" Степанова Сергея Станиславовича с 10 января 2021 года. Избрать гендиректором ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" Осипова Дмитрия Васильевича на срок с 11 января 2021 по 10 января 2024 года», — говорится в решении.

Сергей Степанов с отличием окончил экономический факультет МГУ имени Ломоносова по специальности «Финансы и кредит». С 2013 по июнь 2020 года совмещал должность вице-президента «ЕВРАЗа» (руководитель дивизиона «Уголь») с позицией генерального директора ОАО «Распадская». Был назначен гендиректором «ВСМПО-Ависма» 2 июля, руководил титановым гигантом полгода.

«ВСМПО-Ависма» является градообразующим предприятием Верхней Салды и ключевым поставщиком титановых компонентов для компаний мировой авиакосмической промышленности. Из-за коронавирусного кризиса выручка предприятия за год сократилась в 2,5 тысячи раз. Главу меняют третий раз за год: в мае в оставку ушёл многолетний руководитель предприятия Михаил Воеводин, а уже в июле — его преемник Максим Кузюк.