В Конституцию предложили вписать запрет на отчуждение территории России

Рабочая группа по изменениям в Конституции предлагает закрепить запрет на любые действия, направленные на отчуждение территории России, сообщил ТАСС член рабочей группы декан юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Белов.

«Эту гарантию предлагается закрепить в новой дополнительной части статьи 67 Конституции. В частности, предусмотрев, что Российская Федерация обеспечивает защиту суверенитета и территориальной целостности, нерушимость государственной границы и запрещает любые действия, направленные на отчуждение территории, а также призывы к таким действиям», — сказал Белов.

Он также сообщил, что в части 1 статьи 67 предлагается включить дополнительное предложение о возможности создания в России федеральных территорий.

Напомним, предложение о недопустимости отчуждения российских территорий впервые прозвучало от члена рабочей группы актёра Владимира Машкова на встрече с президентом 13 февраля. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что закрепление в Конституции понятия «отчуждённые территории» не повлияет на сложившиеся международные отношения России. Поправка о территориальной целостности будет одним из основных мотивов для агитации властей за пакет изменений в Конституцию, который будет вынесен на общероссийское голосование.