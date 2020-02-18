В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов

Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложила внести в главный документ страны положение о неприкосновенности президента после окончания его полномочий. Соответствующая инициатива поступила от председателя Союза женщин России сенатора Екатерины Лаховой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя рабочей группы Павла Крашенинникова.

«Президент, являясь гарантом конституции, прав и свобод человека и гражданина, принимает все конституционные меры по охране суверенитета России, выполняя внутреннюю и внешнюю политику. И конечно, именно принцип неприкосновенности президента, который закреплён в 91-й статье Конституции, позволяет ему это осуществлять. Но данная конституционная норма — она должна распространяться и на президента, у которого заканчиваются полномочия. Потому что это будет, во-первых, конституционная гарантия независимости деятельности его, в том числе и при исполнении обязанностей главы государства действующего. Поэтому предлагается закрепить, что президент, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно, обладает неприкосновенностью», — заявила Лахова.

Как пишет «Медуза», пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать данное предложение, отметив, что пока список поправок в Конституцию «не конкретизирован».

При этом неприкосновенность бывших президентов уже закреплена в России законом «О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи».