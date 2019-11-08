В конце ноября в Екатеринбург приедет генпрокурор Юрий Чайка

Генеральный прокурор Юрий Чайка 23 ноября прибудет в Екатеринбург для встречи с представителями бизнеса, со ссылкой на собственные источники в Генпрокуратуре пишет РБК Екатеринбург.

Принять участие в мероприятии планируют представители общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России»: по словам зампреда регионального отделения Дмитрия Ханина, они намерены поднять на встрече два проблемных вопроса. Первый связан с сокращением мест для размещения легальных торговых объектов в Екатеринбурге. Второй — с нарушением законодательства при установлении нормативов обращения с ТКО.

Визит генерального прокурора совпадёт со встречей выпускников Уральской государственной юридической академии, которую Юрий Чайка закончил в 1976 году. В прокуратуре Свердловской области и в Управлении Генеральной прокуратуры УрФО информацию о визите Чайки не комментируют.

Последний раз генеральный прокурор Юрий Чайка прилетал в Екатеринбург в мае 2019 года, тогда он провёл совещание по вопросам реализации мусорной реформы и раскритиковал территориальные схемы обращения с отходами.