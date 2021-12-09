В конце недели жителей Нижнего Тагила ждут температурные качели

В конце этой недели тагильчан ждут температурные качели. В четверг и пятницу, 9 и 10 декабря, придёт потепление, а в выходные вернутся небольшие морозы, сообщает Уральский гидрометцентр.

В Нижнем Тагиле сегодня, 9 декабря, будет пасмурная погода, днём –3 градуса, ночью –6. В пятницу, 10 декабря, днём ожидается небольшой снег и до –4 градусов. Ночью температура опустится до –15 градусов.

11 декабря, суббота, будет ясной и солнечной, столбики термометров покажут –11 днём и –17 ночью. В воскресенье, 12 декабря, в светлое время суток ожидается до –10 градусов, в тёмное — до –12. Погода будет облачная с прояснениями.