В компании «Тагилхлеб» раскрыли причину массового закрытия фирменных магазинов 

В Нижнем Тагиле большинство закрытых магазинов «Тагилхлеб» откроют снова. Как пишет ИА «Все новости» со ссылкой на пресс-службу компании, фирменные магазины начали закрывать по причине того, что часть помещений собственник решил сдать в аренду или продать под другие виды деятельности.

Напомним, ранее обеспокоенные тагильчане сообщали о массовом закрытии торговых точек «Тагилхлеба» по всему городу. На сегодняшний день из 55 фирменных магазинов работают всего 12. Как отмечают в компании, торговые точки не приносили прибыли из-за своего близкого расположения к магазинам федеральных сетей.

«Хотим успокоить наших покупателей. Это никак не связано с нынешней экономической ситуацией в стране. Дело в том, что эти торговые точки в Нижнем Тагиле были арендованы. Мы предоставляли помещение и поставляли свою продукцию. Экономическую деятельность этих магазинов мы не вели. В течение двух лет у арендаторов образовалась большая задолженность перед нашим предприятием, и руководством было принято решение расторгнуть договоры аренды. Но нам было важно, чтобы фирменные магазины “Тагилхлеб” сохранили привычный формат магазина продуктов у дома и по-прежнему давали возможность тагильчанам приобрести продукты местных производителей. Сейчас новые арендаторы приводят магазины в порядок, заключают договоры», — рассказали в пресс-службе АО «Тагилхлеб».

На данный момент завод работает в прежнем режиме — каждый день, круглосуточно. Задействовано всё оборудование. Продукция «Тагилхлеба» поставляется во все торговые сети: от «Магнита» до «Перекрёстка». Также изделия тагильского завода можно увидеть во многих городах Свердловской области: в Екатеринбурге, Серове, Кушве.