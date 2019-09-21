В Коми состоялось торжественное открытие новых окон в детском саду

В селе Айкино Республики Коми 20 сентября прошло торжественное открытие новых окон и балконных дверей в детском саду.

Как сообщает местное издание «Вперёд», в честь установки шести новых окон и двенадцати балконных дверей, в торжественной обстановке были перерезаны красные ленточки. В церемонии открытия приняли участие местные чиновники, руководство детского сада и представители родительского комитета.

По информации издания, «давняя мечта» стала возможной благодаря региональному проекту «Народный бюджет».