В Коми отправили за решётку троих лжегазовиков из Нижнего Тагила

Сыктывкарский городской суд арестовал на 2 месяца троих жителей Нижнего Тагила, которые обвиняются в краже денег у жителей Республики Коми путём их обмана при обслуживании и ремонте газового оборудования. В общей сложности ущерб потерпевшим составил более 170 тысяч рублей.

«По версии органов следствия, обвиняемые осуществляли поквартирные обходы домов в Сыктывкаре и под видом оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования обманным путём похищали деньги», — говорят в полиции.

Теперь тагильчанам грозит до 10 лет лишения свободы. Постановление в законную силу не вступило.