В колонию Нижнего Тагила пытались провезти 70 телефонов (ВИДЕО)

22 апреля на режимную территорию исправительной колонии № 5 строгого режима, расположенной в Нижнем Тагиле, пытался заехать автомобиль с тайником, сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.

«Машину проверили в рамках реализации оперативной информации, при досмотре под обшивкой пола было обнаружено второе дно из оцинкованного железа. Там находилось 70 свертков: 70 телефонов, 109 сим-карт, 28 штук наушников, 30 зарядных устройств и 10 колод игральных карт», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что автомобиль принадлежит жителю Серова. Машина прибыла в колонию из Серова в автотранспортный цех для ремонта.