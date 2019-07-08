В колонию Нижнего Тагила пытались доставить запретную посылку с помощью квадрокоптера (ВИДЕО)

Вечером 5 июля сотрудники исправительной колонии строгого режима № 5 в Нижнем Тагиле при обходе территории заметили в небе низколетящий квадрокоптер с подвешенным к нему грузом, приближающийся к режимному объекту, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

«Начальник караула сообщил о данном происшествии дежурному помощнику начальника колонии и поднял караул по команде “в ружьё”, продолжая вести визуальное наблюдение за дроном. Позже летательный объект стал терять управление и был обезврежен сотрудниками колонии», - пояснили в ведомстве.

При осмотре посылки в ней обнаружились четыре смартфона, три sim-карты и флэшка. Сотрудники, проявившие бдительность при охране режимного объекта, будут поощрены руководством регионального ГУФСИН, отмечают в пресс-службе.