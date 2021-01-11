В колонии в Нижнем Тагиле упал лифт с двумя заключёнными

В исправительной колонии № 13 в Нижнем Тагиле, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, при падении грузового лифта пострадали двое осуждённых, пишет ЕАН.

«На участке № 4 цеха деревообработки пострадали М., 1987 г.р., приговорённый по ч. 1 ст.139 "Нарушение неприкосновенности жилища" и ч. 1 ст. 131 "Изнасилование" к 3 годам 3 месяцам лишения свободы, и С., 1981 г.р., приговорённый по ч. 2 ст. 228 "Незаконное приобретение и хранение наркотиков" к 3 годам лишения свободы. Они были выведены на работу согласно разнарядке от 08.01.2021 в качестве укладчиков-упаковщиков. Получив необходимые инструменты для проведения работ на участке, самовольно воспользовались выведенным в 2020 году из эксплуатации грузовым подъёмником, не предназначенным для перевозки людей, начали подъём. Во время подъёма трос оборвался и грузовой подъёмник вместе с осуждёнными упал вниз», — рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

Обоих пострадавших немедленно отвезли в горбольницу № 4, при осмотре были выявлены множественные переломы, однако оперативное вмешательство пострадавшим не потребовалось. Для дальнейшего лечения они будут переведены в ведомственную больницу при ИК № 2 в Екатеринбурге.

По данному факту приказом начальника учреждения назначено проведение служебной проверки, о происшедшем уведомлены правоохранительные и надзорные органы.