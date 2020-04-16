В колонии Нижнего Тагила сшили 40 тысяч масок для «Уралвагонзавода»

В тагильской колонии ИК-12 заключённые сшили 40 тысяч хлопчатобумажных масок для сотрудников «Уралвагонзавода». Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. Изготовлением средств индивидуальной защиты осуждённые занимаются на специальном швейном участке в колонии. Для стабильного и бесперебойного производства масок на этот участок дополнительно были трудоустроены 19 заключённых, имеющих необходимое образование.

Маски в ИК-12 изготавливаются четырёх видов — однослойные, двухслойные, с завязками и на резинках. Одну часть из них используют в учреждении, другую направляют различным заказчикам. Среди них — УВЗ и ещё несколько компаний из Екатеринбурга и Нижнего Тагила.