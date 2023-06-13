В коллективном саду под Нижним Тагилом в пожаре погибла пенсионерка

Накануне, 12 июня, загорелся частный дом в коллективном саду № 18 в пригороде Нижнего Тагила. В пожаре погибла 68-летняя хозяйка жилища. Как рассказали в отделе надзорной деятельности МЧС, сообщение о ЧП поступило ночью, о возгорании сообщили соседи.

В тушении огня были задействованы две автоцистерны и восемь человек личного состава дежурных караулов. Предполагаемой причиной пожара стало неисправное устройство печи и дымохода. По факту ЧП дознавателями МЧС проводится проверка и выясняются обстоятельства трагедии.