В коллективном саду Нижнего Тагила при пожаре погибла женщина

Накануне в садоводческом товариществе «УВЗ 2» на Исинском тракте сгорел дом. Сообщение о ЧП поступило на пульт пожарной охраны в 14:30, площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Как рассказали в отделе надзорной деятельности, хозяин участка в компании подруги распивал спиртные напитки. В какой-то момент спирт разлился на выпивающую пару вблизи с зажжённой сигаретой. Огонь быстро распространился на людей и охватил жилище. Владелец участка получил ожоги 20% нижних конечностей и отравление угарным газом, был госпитализирован в ЦГБ № 1 в состоянии средней тяжести.

Во время разбора сгоревших конструкций пожарные обнаружили тело женщины. Её личность сейчас устанавливается. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.