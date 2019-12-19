В Кольцово задержали пассажирку с 19 кг янтаря

Кольцовские таможенники изъяли 19 кг украшений из янтаря у гражданки Китая, следующей рейсом Екатеринбург — Сиань, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

«При контроле рейса (...) таможенники обнаружили в багаже пассажирки 19 кг украшений из янтаря. Более тысячи предметов из жёлтого камня женщина прятала в своём чемодане. Причём украшений в нём было больше, чем личных вещей», — говорится в сообщении ведомства.