Происшествия

В Кольцово задержали пассажирку с 19 кг янтаря

19.12.2019 10:02
В Кольцово задержали пассажирку с 19 кг янтаря

Кольцовские таможенники изъяли 19 кг украшений из янтаря у гражданки Китая, следующей рейсом Екатеринбург — Сиань, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

«При контроле рейса (...) таможенники обнаружили в багаже пассажирки 19 кг украшений из янтаря. Более тысячи предметов из жёлтого камня женщина прятала в своём чемодане. Причём украшений в нём было больше, чем личных вещей», — говорится в сообщении ведомства.

По данным управления, бижутерия была куплена китаянкой в Москве. Женщина планировала продать её в Китае. Судьбу янтаря решит суд. Китаянке, не задекларировавшей товар, грозит штраф либо конфискация всей партии украшений.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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