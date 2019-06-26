В Кольцово вылет самолёта пришлось перенести из-за повреждённого колеса

Вечером 25 июня задержался вылет рейса «Аэрофлота» из Кольцово в Москву, сообщает пресс-служба уральского аэропорта.

Вылет был запланирован на 23:00, но его перенесли более чем на час. Причиной стало то, что у самолёта обнаружили повреждение колеса.

«На послеполётном осмотре воздушного судна, выполнявшего рейс SU-1414 Москва — Екатеринбург, было обнаружено повреждение колеса. Осмотр ВПП аэропорта специальными службами не выявил посторонних предметов или иных факторов, которые могли привести к повреждению. Колесо заменено, воздушное судно готовится к вылету. Аэропорт Кольцово работает без ограничений на приём и отправку воздушных судов», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

В Кольцово добавили, что повреждение незначительное, однако заменить колесо по правилам всё равно было необходимо. Кроме того, в аэропорту сказали, что колесо могли повредить и в другом аэропорту ранее, а обнаружилось это только сейчас. В итоге самолёт вылетел из Кольцово в 00:26.