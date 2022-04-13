В Кольцово таможенники задержали пассажирку, пытавшуюся вывезти из Доминиканы «живые» сувениры 

Таможенники аэропорта Кольцово в Екатеринбурге задержали возвращавшуюся из Доминиканы путешественницу. Девушка провозила в багаже обломок окаменевшего коралла и морскую раковину. Как оказалось, прихватив с пляжа Пунта-Кана сувениры, она нарушила закон.

Пассажирка объяснила, что не знала о запрете перемещения через границу фрагментов исчезающих видов флоры и фауны. Как отмечают в пресс-службе Уральского таможенного управления, экспертиза таможенных экспертов подтвердила, что вывезенные из Доминиканской республики образцы относятся к исчезающим видам.

«Образцы относятся к охраняемым Конвенцией о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), в отношении девушки возбуждено дело об административном правонарушении. Ей грозит штраф за несоблюдение запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную границу и конфискация дериватов», — рассказал исполняющий обязанности начальника таможенного поста Аэропорт Кольцово Евгений Косцов.

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