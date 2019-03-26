В Кольцово таможенники задержали мужчину с пластырями почти на 2 млн рублей

В Кольцово таможенники задержали пассажира рейса Тбилиси — Екатеринбург с партией из 400 рассасывающихся пластырей для остановки кровотечения на 1,8 млн рублей, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

По данным ведомства, коробка с нелегальным товаром весила более 9 килограммов, при этом мужчина пытался пронести её через «зелёный коридор». Пассажир рассказал таможенникам, что выполнил просьбу грузинских друзей и привёз пластыри для крупного дистрибьютора медицинских препаратов. Подобные партии товара по закону нужно декларировать и провозить через «красный коридор».