В Кольцово перестанут объявлять фамилии опаздывающих на рейсы

В Кольцово с 1 октября при оповещении опаздывающих на борт пассажиров больше не будут называть конкретные фамилии, со ссылкой на пресс-службу аэропорта пишет Znak.com.

По словам представителей аэропорта, изменения продиктованы требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (статьи 3 и 6). Теперь вместо фамилий опаздывающих пассажиров будет звучать общее напоминание о необходимости срочно пройти на посадку с указанием рейса. Подобная практика уже реализуется в ряде российских авиаузлов и в большинстве зарубежных аэропортов.

Корректировки касаются пассажиров всех категорий, любых классов полётов всех авиакомпаний, которые обслуживаются в международном аэропорту Кольцово. Посадка на рейсы заканчивается строго за 20 минут до времени вылета.