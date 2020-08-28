В Кольцово обнаружили радиоактивную посылку с 12-кратным превышением радиационного фона

Таможенная служба обнаружила в аэропорту Кольцово посылку с превышением радиоактивного фона в 12 раз, со ссылкой на Уральское таможенное управление пишет E1.ru.

«Произведённые таможенниками дозиметрические измерения установили, что уровень допустимой радиации превышен: вместо естественных 0,11 мкЗв/ч прибор показал 1,42 мкЗв/ч. Зарегистрировано содержание радиоактивного изотопа Торий-232. Поверхность почтового отправления имеет радиационное загрязнение альфа- и бета-источниками», — сообщил первый заместитель начальника Кольцовской таможни Михаил Сентяков.

Выяснилось, что посылка пришла из Китая, в ней находились пять металлических стержней в виде ручек и две металлические чайные ложки в индивидуальной полиэтиленовой упаковке.

По словам таможенников, это первая в этом году радиоактивная посылка, которая поступила в Екатеринбург. В соответствии с правилами, её пошлют назад отправителю.