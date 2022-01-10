В КоАП предлагают внести штрафы за нарушение тишины ночью

Депутаты Госдумы хотят ввести штрафы за нарушение тишины и покоя в ночное время в многоквартирных домах, пишут «Известия». Предлагается дополнить главу 20 КоАП новой статьёй об административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. По мнению парламентариев, всё больше должностных лиц и граждан, нарушающих тишину и покой граждан в ночное время, уходят от ответственности, а виновные не подвергаются санкциям и продолжают нарушать права граждан.

«Однако процесс привлечения к ответственности с участием не только органов внутренних дел (полиции), но и иных должностных лиц довольно сложен и слишком растянут по времени», — уточняется в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении «Известий».

Во фракциях Госдумы отнеслись к инициативе неоднозначно. Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов предлагает ввести в КоАП административные штрафы за нарушение: для граждан — от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей. В КПРФ же считают такое наказание избыточным.

Первой, кто начал заниматься решением этой проблемы, стала партия «Единая Россия». Однако законопроект «О внесении изменения в Жилищный кодекс РФ (в части установления обязательств по соблюдению прав соседей в многоквартирных домах)» прошёл лишь первое чтение. Теперь предлагается вернуть эту тему на федеральный уровень и предоставить полномочия органам внутренних дел составлять соответствующие протоколы и привлекать нарушителей к ответственности. Законопроект направлен в органы исполнительной власти для экспертной проработки.