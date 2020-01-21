В Кизляре 197 человек отравились водопроводной водой

В Дагестане 197 жителей Кизляра, в том числе 103 ребёнка, были госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Причиной массового отравления Роспотребнадзор называет загрязнённую водопроводную воду.

Как пишет Znak.com, в администрации города приняли решение закрыть с 21 по 23 января две школы, в которых учатся более двух тысяч детей. Очаг инфекции был выявлен рядом с одной из них. Сейчас обеззараживание методом гиперхлорирования ведётся во всей городской системе водоснабжения. По данным издания, некоторые дети попали в больницу, всего лишь умывшись водой из-под крана, которая случайно попала в рот. Другие были госпитализированы после чистки зубов в полуобморочном состоянии.

По информации телеканала НТВ, причиной отравления стала некачественная очистка в городской системе водоснабжения. Местные жители рассказали, что из крана лилась вода с червями.

СКР по Дагестану возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.