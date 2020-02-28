В Китае вылечились почти 46% всех заразившихся коронавирусом

В Китае почти 46% всех заразившихся новым типом коронавируса уже выздоровели, со ссылкой на данные Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР пишет РИА Новости.

Из 78 824 человек, диагноз которых подтвердился, 36 117 человек вылечились, и их выписали из больниц — это 45,8% от общего числа заболевших.

24 февраля посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что китайские учёные разработали вакцину, которая показала эффективность в лечении коронавируса.

«В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки», — сообщил он.

Напомним, вспышка коронавируса началась в декабре 2019 года в городе Ухань (Китай). По всему миру вирус поразил около 82,1 тысячи человек, более 2,8 тысячи заболевших скончались.