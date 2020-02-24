В Китае создали вакцину от коронавируса

Китайские учёные разработали вакцину, которая показала эффективность в лечении коронавируса. Об этом заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки», — цитирует его «Интерфакс».

На сегодняшний день от коронавируса в Китае умерли 2592 человека, заболевание диагностировано у 77 262 пациентов. Выздоровели 24 734 инфицированных. Ещё 763 случая заражения и 7 смертей зарегистрированы в Южной Корее. В Италии заболели 150 человек, умерли уже трое.