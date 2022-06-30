В кислородном цехе ЕВРАЗ НТМК запущен цифровой подсказчик, который помогает операторам следить за нагрузкой компрессоров

В кислородном цехе кислородно-газового производства ЕВРАЗ НТМК запущен цифровой подсказчик, который собирает и анализирует данные, затем выдаёт рекомендации сотрудникам для распределения нагрузки на оборудование компрессорной станции № 2. Экономический эффект от внедрения уже составил 6,7 млн рублей, рассказали в пресс-службе ЕВРАЗа.

В цифровой помощник загружены статистические данные, на основе которых машина формирует оптимальное распределение загрузки компрессоров для работы в разных температурных режимах. Подсказчик каждые три часа даёт рекомендации оператору и начальнику смены о параметрах каждого компрессора, находящегося в работе, и рекомендует действия для обеспечения равномерной и энергоэффективной нагрузки на агрегаты. Также система анализирует производительность компрессоров, что позволяет прогнозировать ремонты, чётче планировать изменения параметров производства.

Цифровой подсказчик самостоятельно пополняет базу данных новыми нормами, что даёт возможность сделать работу компрессоров эффективнее.

Кислородный цех кислородно-газового производства производит сжатый воздух и продукты его разделения: кислород, азот и другие редкие газы. Их используют практически все подразделения ЕВРАЗ НТМК, самые крупные потребители — конвертерный и доменный цеха.