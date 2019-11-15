В Кировской области завели дело на судмедэксперта, который нашёл алкоголь в крови сбитого полицейским ребёнка

В Кировской области возбудили уголовное дело о халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ) в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, обнаружившего алкоголь в крови шестилетнего мальчика, насмерть сбитого полицейским, со ссылкой на копию постановления Следственного комитета пишет RT.

Следствие считает, что Насонов нарушил несколько должностных норм и инструкций — в частности, он провёл вскрытие на два дня позже, чем это полагается, а также взял на анализ только кровь, направив её в лабораторию с опозданием ещё на три дня.

Родственница погибшего ребёнка, имя которой не называется, заявила, что действия судмедэксперта подпадают под статью о выдаче заведомо ложного заключения эксперта, однако ему предъявили обвинение по более лёгкой статье. Она отметила, что следствие «переключилось на эксперта, а виновник ДТП остаётся в тени».

Напомним, в июле в селе Буйском Кировской области автомобиль сбил шестилетнего мальчика, который выехал на велосипеде на просёлочную дорогу. За рулём оказался сотрудник отдела МВД «Кильмезский». По результатам судебно-медицинской экспертизы в крови мальчика нашли 0,51 промилле этанола. Повторную экспертизу провели по поручению председателя СК Александра Бастрыкина. По данным RT, сбивший ребенка полицейский — майор полиции Сергей Меньшиков. Сейчас он проходит по делу в качестве свидетеля и продолжает службу в МВД.