В Кировграде задержали подозреваемого в убийстве местной жительницы и двух её детей

Убийца матери и двух её детей в Кировграде, который поджёг квартиру чтобы скрыть следы преступления, задержан, сообщает СК России.

«В ходе проведения следственных действий был установлен и задержан подозреваемый — это ранее неоднократно судимый местный житель 1983 года рождения, с его участием выполняется комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства и мотивы совершённого преступления. Ход расследования уголовного дела поставлен главой ведомства на контроль в центральном аппарате СК России», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ, обвиняемому грозит срок вплоть до пожизненного заключения.

Убийство произошло 22 сентября. После совершения преступления квартиру убитой на третьем этаже по адресу улица Центральный бульвар, 4 подожгли, со ссылкой на источник в городской полиции пишет E1.ru. Пожарные приехали в 11 часов и через 30 минут ликвидировали возгорание. При осмотре комнат были найдены тела матери и детей.

По информации агентства Tagilcity.ru, женщина работала в детском саду воспитателем. Местные жители рассказали, что она разошлась с бывшим мужем, с которым они завели детей с помощью ЭКО, и подозревали, что её убил новый избранник — 35-летний житель Нижнего Тагила. Накануне трагедии соседи слышали шум за стеной.