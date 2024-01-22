В Кирове проводница выкинула из вагона кота, который сбежал от хозяина. Труп животного нашли через неделю со следами укусов собак

19 января общественность содрогнулась после известия о трагической гибели кота по кличке Твикс. История началась с того, что 11 января проводница поезда, следовавшего по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург, выкинула кота-пассажира на перрон вокзала в Кирове. Пропавшего питомца искали волонтёры в течение нескольких дней, но, к сожалению, труп Твикса нашли недалеко от железнодорожного полотна в нескольких километрах от вокзала со следами укусов, сообщают СМИ.

Твикс ехал из Екатеринбурга до Тихвина в сопровождении пожилого родственника хозяев. В какой-то момент кот выбрался из переноски и пошёл гулять по вагону. Пассажиры сообщили проводнице о беспризорном животном и та начала искать хозяев. По какой-то причине сделать ей этого не удалось, и она выкинула кота из вагона.

«По невыясненным причинам проводником было принято решение удалить беспризорное животное из поезда. По данному факту мы проводим служебное расследование, действиям работника будет дана соответствующая оценка», — сообщили тогда в РЖД.

Сопровождавший Твикса мужчина узнал о пропаже кота слишком поздно и сообщил по телефону о происшествии хозяевам. Те начали бить тревогу и объявили поиск домашнего любимца. Твикса искали кировские волонтёры несколько дней. 19-го числа труп животного был найден со следами собачьих укусов.

После случившегося РЖД извинились перед хозяевами кота и пообещали, что впредь подобные ситуации не повторятся. Также в компании заявили, что уже сейчас пересматривают правила перевозки «хвостатых» пассажиров. Перевозчик пообещал, что запретит проводникам высаживать животных из состава по пути следования, а в случае их обнаружения в поезде проводник должен будет передать четвероногих работникам зоозащитных организаций на ближайшем остановочном пункте.

Позже на сайте Change.org была создана петиции с требованием уволить проводницу и возбудить на неё уголовное дело за жестокое обращение с животными. Всего за несколько дней обращение собрало более 100 тысяч подписей.

На коллективное обращение против проводницы отреагировали в РПЦ. Там заявили, что считают излишним требование наказать сотрудницу железной дороги. В свою очередь глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина предложила установить памятник коту Твиксу в Кирове и наказать проводницу за жестокое обращение с животными. А генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный заявил, что, по его мнению, владельцы кота частично виноваты сами и также несут ответственность за случившееся.

Отметим, что полиция отказалась возбуждать уголовное дело против проводницы за отсутствием состава преступления.