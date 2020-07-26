В кемпинге под Екатеринбургом произошла драка между отдыхающими и администрацией

На территории кемпинга на озере Таватуй произошла драка приехавшей отдохнуть на озеро семьи из Екатеринбурга и представителями администрации, пишет E1.ru.

Инцидент произошёл 24 июля на территории кемпинга «Зелёный мыс», причиной конфликта стало то, что семья отказалась платить за проход к озеру, ссылаясь на правила кемпинга.

По словам одной из участниц происшествия, Анны, сотрудники, собиравшие деньги за въезд, требовали заплатить им, угрожали, а затем на автомобиле сбили её отца, после этого началась драка.

«Мужик пинал отца, пока тот лежал без сознания. Мама достала телефон, чтобы начать снимать это на камеру. Но этот мужик увидел это и с разбега ударил маму в лицо», — рассказала девушка.

У матери Анны диагностировали перелом носа. По словам девушки, агрессивный мужчина ударил и её. Пострадавшие написали заявление в полицию. Начата проверка.

В то же время вторая сторона конфликта, администратор кемпинга Марина Соловьёва, настаивает, что агрессивно себя повели отдыхающие.

«Я находилась у шлагбаума, в это время на территорию зашли трое: мужчина, молодая женщина и женщина постарше, в руках у них были сумки с принадлежностями для длительного отдыха, большой мешок угля, шампуры. Я окликнула их со словами: "Ребята, постойте! Размещение на длительный отдых, в том числе с приготовлением шашлыков, у нас платное: 100 рублей с человека". Они проигнорировали меня и быстрым шагом пошли дальше. Уже находясь на большом расстоянии, я их снова окликнула с просьбой остановиться, они крикнули: "Мы не к вам!" На мой вопрос: "А куда вы тогда идёте?" — получила ответ: "Куда надо, туда и идём". Молодая девушка почему-то стала сразу разговаривать со мной на ты, крикнула: "Это твои проблемы, как ты будешь нас контролировать! Догоняй меня!"», — рассказала администратор.

Спустя некоторое время подъехал сын Марины, который ей помогает с работой, и они вместе доехали до места, где расположилась семья. Отдыхающие потребовали от них документы, которые, по словам Соловьёвой, были на проходной, после чего начали оскорблять её и сына и идти дальше по территории кемпинга. После этого сын Марины вновь сёл за руль и подъехал к ним, но как только он открыл дверь, к нему подлетели мужчина и девушка.

«Он оказался зажатым между сиденьем и рулём. Мужчина наносил ему удары, а девушка ударила бутылкой в лицо. Увидев это, я побежала к ним со словами: "Что вы делаете? Прекратите!" Стала забирать у девушки эту бутылку, но она уже напала на меня, с размаху ударила кулаком в лоб мне, вторая женщина присоединилась к ней. Я наклонила голову вперёд, обхватив её руками по бокам, максимально прижимая к груди и вниз, чтобы уберечь лицо. При этом по верхней части головы, шеи и спине обе женщины непрерывно наносили удары кулаками. Дёргали за волосы, но я ничего не могла сделать. В это время сын пытался обезвредить мужчину, который на него напал. У него это получилось на несколько секунд, и он подскочил ко мне, чтобы оттащить женщин, но мужчина снова на него кинулся, он снова продолжил с ним бороться. А женщины продолжали избивать меня. Чувствуя, что теряю сознание, я уже упала на колени. Они протащили меня ещё на коленях», — рассказала администратор кемпинга.

По её словам, обороняясь, она ударила одну из нападавших, после чего сын запихнул её в машину и повёз на проходную.

«По пути я набрала 112 и вызвала полицию. Через некоторое время они снова пришли на шлагбаум, и я увидела, что у них есть повреждения. Попросила сына включить камеру, надеясь, что при камере они не будут снова на нас кидаться, но девушка с размаху выбила телефон из рук. Телефон разбился. И в этот момент её отец — мужчина со связкой шампуров — кинулся на сына, пытаясь нанести ему удары, чему есть свидетели. Каким-то образом сын отскочил, но потом уже мужчина прижимал горло сына шампурами, как палкой, к себе, но сын схватился за шампуры руками и не давал прижать их к горлу», — рассказала Марина Соловьёва.

Находившиеся на КПП люди стали кричать, и сыну Марины удалось вывернуться, тем временем семья покинула территорию кемпинга. В тот же день Марина с сыном обратилась в травмпункт в Верхней Пышме, а на следующий день, после ухудшения состояния, — в больницу № 23 Екатеринбурга. Ей диагностировали сотрясение мозга, растяжение мышц шеи и ушибы мягких тканей головы. У её сына рваная рана щеки.

Она объяснила, что документы об аренде лесного участка на берегу озера у неё есть, плату за вход ввели для тех, кто остаётся на берегу озера надолго, — чтобы возместить расходы на уборку территории и вывоз мусора. При этом отдыхающим выдают чеки, по которым можно выходить или возвращаться на территорию.