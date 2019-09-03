В Кемеровской области из-за повышенного содержания радиоактивного газа закрыли детсад

В Кузбассе Мариинский городской суд постановил приостановить работу детского сада из-за повышенного содержания в воздухе газа радона в ряде помещений, со ссылкой на пресс-службу суда пишет «Интерфакс».

По словам представителя суда, объём активности радона в воздухе в игровых комнатах, в медицинском и методическом кабинетах, а также в кабинете заведующей детсада составил от 218,14 до 262,34 Бк/м3 (беккерель на кубический метр) при норме не более 200 Бк/м3.

«При этом в холле показатель содержания радона составил 392,6 Бк/м3, а в спальне старшей группы — 851,76 Бк/м3», — подчеркнули в пресс-службе.

Постановлением суда работа детского учреждения приостановлена на 30 дней.

Продукты распада радона могут привести к раку лёгких, развитию лейкозов.