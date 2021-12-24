В Кемерове вынесли приговор экс-начальнице Госстройнадзора по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Сегодня, 24 декабря, Центральный районный суд Кемерова вынес приговор экс-начальнице Госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой и её сообщникам. Как сообщает ТАСС, подсудимые признаны виновными во взяточничестве, отмывании денег и злоупотреблении полномочиями.

Напомним, в марте 2018 года произошёл пожар в ТЦ «Зимняя вишня», во время которого погибли 60 человек, 37 из которых — дети.

Вместе с Комковой осуждена её бывшая подчинённая Светлана Шенгерей. Последнюю обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Именно она, составляя акт обследования здания ТЦ, внесла в него недостоверные данные о выполненных работах. Шенгерей приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, трагедия в Кемерове произошла в 2018 году. Во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» сигнализация и системы пожаротушения не сработали, охранники не знали, как организовать эвакуацию, аварийные выходы были закрыты или завалены хламом арендаторов. В одном из залов кинотеатра, где в этот момент шёл мультфильм, эвакуация проведена не была — зрители узнали о пожаре, когда сеанс закончился. В этот момент за дверями зала уже было задымление и жар.

Та же ситуация оказалась за дверями эвакуационного выхода, которые были заперты, но замок удалось сломать. В результате люди оказались заперты и пытались дождаться подмоги, но пожарные не смогли к ним пробраться из-за нулевой видимости.

Решением суда Танзиля Комкова приговорена к 18 годам лишения свободы, штрафу в 80 млн рублей и на 12 лет лишена права занимать должности в госорганах. Сыну Комковой, Эударду Комкову, суд назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 70 млн рублей. Также на восемь лет мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций в коммерческих организациях. Партнёра Эдуарда Комкова, Никиту Чередниченко, осудили на 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 70 млн 500 тысяч рублей.