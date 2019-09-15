В Кемерове открыли «Парк Ангелов» на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня»

В Кемерове на месте снесённого торгового центра «Зимняя вишня», где во время пожара 25 марта 2018 года погибли 60 человек, возвели «Парк Ангелов». Как сообщает ТАСС, 15 сентября его официально открыли для посетителей.

«Наша задача была сделать не место скорби, а место памяти и место силы. Парк открываем, сегодня он начинает свою работу. Я очень надеюсь, что каждый зашедший сюда поймёт, что надо ценить жизнь человека, уважать человека и особенно ценить жизнь ребенка. Поэтому здесь очень много мест для отдыха детей», — рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, представляя построенный сквер журналистам.

Название для сквера выбиралось открытым народным голосованием. В память о каждой из жертв пожара в «Зимней вишне» в сквере высажены 60 десятиметровых сосен. Их специально доставили в Кемерово из питомника в Германии. Всё благоустройство выполнено из природных материалов, пешеходные дорожки вымощены плитами из натурального камня. В центре парка смонтирован фонтан — каменная стена, по которой струится вода.

Ещё одним уникальным элементом «Парка Ангелов» стала музыкальная ротонда. Под её куполом на фреске изображены небо и солнечный свет, а в центре установлена музыкальная металлическая сфера, на которую нанесены имена всех погибших. От касания рук сфера начинает издавать мелодичные звуки. Рядом с ротондой построена православная часовня, где можно помолиться и почтить память погибших.

Напомним, при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек, в том числе 37 детей, ещё 79 человек пострадали. После трагедии СК возбудил уголовное дело, в результате которого были арестованы 15 человек. Позже здание торгового комплекса снесли, а на его месте решили построить сквер памяти погибших.