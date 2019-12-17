В Казани выписали 5 штрафов за поездку Деда Мороза в санях, запряжённых «Мерседесом» (ВИДЕО)

Сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя автомобиля, который тащил на тросе по улицам Казани сани с человеком в костюме Деда Мороза, со ссылкой на отдел ГИБДД по Казани пишет «Интерфакс». Самого Деда Мороза также оштрафовали.

«Сегодня в центре города Казани был остановлен автомобиль "Мерседес", к которому прицепили сани, где находился человек в костюме Деда Мороза. Такое опасное желание создать новогоднее настроение для участников дорожного движения закончилось административными штрафами», — заметили в ведомстве.

Уточняется, что в связи с этим инцидентом автоинспекторы выписали пять штрафов: за опасное вождение, нарушение правил перевозки людей, управление автомобилем с нечитаемыми номерами, нарушение правил применения ремней безопасности, умышленное создание помех в дорожном движении.