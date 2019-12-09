Общество
Происшествия

В Казани учителя одной из школ устроили корпоратив в ОАЭ на собранные с родителей деньги

09.12.2019 23:59

В элитной гимназии № 19 Казани с родителей собирали деньги в качестве добровольных пожертвований в фонд учебного заведения. За два года фонд собрал порядка 50 млн рублей. Из них полмиллиона руководство потратило на корпоратив для учителей в Объединённых Арабских Эмиратах.

Как пишет «Комсомольская правда», также за счёт пожертвований от родителей директор школы и его заместители установили себе премии в размере от 100 до 200 тысяч рублей в месяц.

Об этом случае рассказал главный прокурор республики Илдус Нафиков на заседании антикоррупционной комиссии правительства Татарстана.

За руководство элитной гимназии вступился мэр Казани Ильсур Метшин. По его словам, поездка учителей в ОАЭ была согласована с городским управлением образования. Это было поощрением за успехи в международных олимпиадах. Глава города добавил, что часть поездки педагоги оплатили из своего кармана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов после этого случая потребовал ввести казначейский контроль за добровольными фондами школ.

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