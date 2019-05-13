В Казани школьник с пистолетом взял в заложники учеников гимназии

В Казани школьник с пистолетом взял в заложники нескольких учеников, сообщает телеграм-канал Life Shot. На месте работают службы экстренного реагирования.

По информации канала, школьник пришёл с оружием на урок литературы. Опоздав на урок, подросток начал себя агрессивно вести и размахивать пистолетом.

Телеграм-канал «Говорит Москва» сообщил, что подростка задержали, учащиеся и сотрудники гимназии в безопасности.

Получить оперативный комментарий в управлении МВД по Казани не удалось, в самой гимназии ситуацию комментировать отказались.