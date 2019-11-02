В Казани произошло массовое отравление детей едой из ресторана при отеле

В Казани возбуждено уголовное дело после того, как 1 ноября произошло массовое отравление детей едой из ресторана, расположенного при отеле «Кристалл». С жалобами на рвоту и боли в животе за медицинской помощью обратились 16 детей в возрасте от семи до десяти лет. Шестерым из них потребовалась госпитализация.

Дети приехали в столицу Татарстана из разных регионов России, чтобы принять участие в футбольном турнире. Организаторы мероприятия разместили их в гостинице «Кристалл».

По данным СУ СКР по Татарстану, все пострадавшие воспользовались услугами ресторана отеля, которые предоставляло ООО «Фортепиано».