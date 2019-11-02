В Казани произошло массовое отравление детей едой из ресторана при отеле

В Казани возбуждено уголовное дело после того, как 1 ноября произошло массовое отравление детей едой из ресторана, расположенного при отеле «Кристалл». С жалобами на рвоту и боли в животе за медицинской помощью обратились 16 детей в возрасте от семи до десяти лет. Шестерым из них потребовалась госпитализация.
Дети приехали в столицу Татарстана из разных регионов России, чтобы принять участие в футбольном турнире. Организаторы мероприятия разместили их в гостинице «Кристалл».
По данным СУ СКР по Татарстану, все пострадавшие воспользовались услугами ресторана отеля, которые предоставляло ООО «Фортепиано».
«По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (“Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности”)», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.