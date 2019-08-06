В Казани мужчина до смерти избил девятимесячную девочку

В Казани мужчина жестоко избил девятимесячную девочку. От полученных травм ребёнок скончался. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

По данным ТАСС, 5 августа в гости к матери ребёнка пришёл её знакомый. Женщина попросила его посидеть с дочерью, пока она ходит в магазин. В отсутствии матери малышка начала капризничать, мужчине это не понравилось, и он избил ребёнка. Когда мать вернулась домой и узнала о произошедшем, она не стала обращаться за медицинской помощью. Через несколько часов девочка умерла от полученных травм.