Происшествия

В Казани грузовик въехал в толпу уличных торговцев (ВИДЕО)

05.09.2019 23:24

В Казани грузовик выехал на тротуар рядом с местным рынком Ала-Дим, где сбил уличных торговцев, сообщает «Татар-информ».

«Это произошло в районе четырёх часов дня. По предварительным данным, в аварии пострадали несколько человек», рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

По данным источника издания, в результате ДТП травмы получили четыре человека. На месте работают врачи и полицейские.

«На улице Ломжинской грузовик уходил от столкновения, задел трёх человек. Погибших нет», — рассказали РБК в пресс-службе ГУ МВД по Республике Татарстан.

 

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