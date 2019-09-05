В Казани грузовик въехал в толпу уличных торговцев (ВИДЕО)

В Казани грузовик выехал на тротуар рядом с местным рынком Ала-Дим, где сбил уличных торговцев, сообщает «Татар-информ».

«Это произошло в районе четырёх часов дня. По предварительным данным, в аварии пострадали несколько человек», — рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

По данным источника издания, в результате ДТП травмы получили четыре человека. На месте работают врачи и полицейские.