В Казахстане проведут первую кастрацию педофила

В Туркестанской области Казахстана готовятся провести первую в истории страны химическую кастрацию педофила, со ссылкой на сообщение министерства здравоохранения пишет РИА Новости.

Ранее Минздрав республики разработал правила применения химической кастрации, которые также вступили в силу с начала 2018 года. В приказе главы ведомства отмечается, что «применение принудительных мер медицинского характера в виде химической кастрации проводится на основании решения суда в целях предупреждения состояния декомпенсации у лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения».

В апреле 2016 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал большой пакет поправок в законодательство, которые были направлены на защиту прав ребёнка. Часть норм, в том числе химическая кастрация, вступила в силу с 1 января 2018 года. Генеральная прокуратура страны сообщала, что по решению суда осуждённого принудят принимать препараты, снижающие половое влечение. Данная норма может применяться к лицам старше 18 лет, совершившим уголовное правонарушение против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Согласно данным Минздрава Казахстана, на проведение мероприятий по снижению полового влечения, которые осуществляются медицинскими организациями на основании решения суда, на 2018 год выделено 9,6 миллиона тенге (около 27 тысяч долларов) из республиканского бюджета. Для проведения процедуры химической кастрации на одного пациента в год выделяется в среднем 125 тысяч тенге (около 350 долларов).