В каталоге компании «Адванта-М» появились тележки для талей 

Крупнейший поставщик строительной, складской и грузоподъёмной техники в Казани компания «Адванта-М» работает на рынке с 2011 года и предлагает своим клиентам сертифицированную продукцию известных производителей из Турции и Китая. Ассортимент компании постоянно пополняется новинками. И сегодня в каталоге появилась дополнительная позиция. Теперь клиенты компании могут приобрести здесь тележки для тали, которые необходимы для надёжной фиксации и горизонтального перемещения по монорельсе тяжёлых грузов весом до 10 тонн. Этот вид приспособления может использоваться как в закрытых, так и в открытых помещениях, он будет интересен для предприятий, работающих в сфере строительства.

Использовать тележки можно для ручных, электрических и пневматических талей. В каталоге компании «Адванта-М» вы сможете выбрать универсальные модели тележек, которые можно использовать для разного вида профилей. Фиксация осуществляется при помощи специальных шайб, регулируемых под определённые размеры.

В зависимости от объёма грузооборота можно выбрать ручную тележку или электрическую. Ручные модели требуют применение мускульной силы человека, а электрические предназначены для работы с тельферами и электроталями. Механизм таких устройств работает от электродвигателя, работающего от сети.

Сфера применения тележек

Без такого устройства невозможно организовать быстрый и бесперебойный процесс перемещения грузов на складах, в производственных помещениях, в цехах и ангарах. Также они незаменимы во многих строительных процессах.

Преимущества тележек от компании «Адванта-М»

Компания предлагает качественные тележки для тали, которые отличаются:

Функциональностью. Многие модели, представленные в каталоге, могут вращаться вокруг своей оси, благодаря чему есть возможность в более точной установке груза.

Прочностью. При изготовлении тележек для талей используются прочные материалы, способные выдержать экстремальные нагрузки.

Надёжностью. Все представленные модели можно использовать как на открытой, так и на закрытой территории.

Устойчивостью к влаге, УФ-лучам, имеют защиту от перепадов напряжения.

Это не последнее пополнение каталога компании, следите за разделом новостей, и вы сможете первыми узнать о новых поступлениях.