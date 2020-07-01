В Карпинске заявку на надомное голосование по поправкам подали из заброшенного дома. Избирком обвинил в ошибке волонтёров

Избирательная комиссия Свердловской области сообщила, что в инциденте в Карпинске, где члены УИК № 1945 обнаружили, что заявка на надомное голосование поступила из заброшенного дома, могут быть виноваты волонтёры, со ссылкой на Центр общественного наблюдения пишет Znak.com.

«Насколько нам известно, к сбору заявлений привлекались сотрудники социальных служб и волонтёры, а также специалисты городских горячих линий. Возможно, информация в УИК была передана некорректно, но выяснили это члены комиссии уже по факту, выйдя на адреса», — передали слова избиркома представители Центра.

При этом в областном избиркоме подчеркнули, что «никакого нарушения в этом нет».

«Все граждане принимают участие в голосовании лично и добровольно. А заявление любой человек мог подать удобным для него способом, в том числе по телефону или через третьих лиц, это пункт 9.2 порядка проведения общероссийского голосования», — сообщили там.

Ранее издание «Вечерний Карпинск» рассказало, что члены участковой избирательной комиссии № 1945, отправившиеся на надомное голосование, обнаружили, что по одному из адресов в списке находится дом с заколоченными окнами. Кроме того, по данным издания, за два утренних часа члены УИК обошли 12 адресов и собрали лишь шесть голосов. Только двое избирателей сообщили, что писали заявление о голосовании на дому, остальные жители города встречали комиссию с удивлением и спрашивали, кто отправил за них заявку. Ещё в нескольких случаях оказывалось, что по адресам, из которых поступали заявки, не живут избиратели, якобы подавшие прошение о надомном голосовании.

Напомним, сегодня в России идёт последний день голосования по изменению Конституции, которое проходит с 25 июня. Ключевая из предложенных поправок позволит Путину повторно баллотироваться на должность президента и быть у власти до 2036 года.