В Карелии силовики провели показательное задержание на церковном празднике

В Петрозаводске во время празднования перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского силовики провели показательное выступление с задержанием преступника служебными собаками, пишет «Фонтанка».

Силовики продемонстрировали собравшимся, в том числе детям и кадетам, процесс обезвреживания вооружённого преступника служебной собакой и задержание спецназом. Также на праздновании выступили местные казаки с показательными номерами с шашками.

По словам помощника владыки Карельской и Петрозаводской епархии РПЦ отца Константина, провести показательные выступления предложили прихожане.

«Эти показательные выступления у нас проводились впервые. Да, были кинологи и люди в масках. Почему это появилось сейчас, даже не могу объяснить. Прихожане предложили, и всё. Не наша сторона. Насколько этот эксперимент оказался удачным, пока не могу сказать», — заявил отец Константин.

В пресс-службе республиканского МВД опровергли информацию об участии полицейских Карелии в мероприятии, сообщает издание «Такие дела». На форме силовиков на фотографиях есть нашивки ФСБ, однако выяснить, действительно ли силовое ведомство проводило показательное выступление, не удалось — в Карельской и Петрозаводской епархии не ответили на звонки.