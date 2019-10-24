В Карелии медведь напал на дрессировщика в цирке во время представления (ВИДЕО)

В городе Олонец в Карелии цирковой медведь напал на дрессировщика Руслана Солодюка во время представления. Чтобы оттащить животное, второй дрессировщик пнул медведя ногой и ударил электрошокером. Видео с происшествием опубликовали сегодня, 24 октября.

На записи видно, что медведь был в наморднике, однако зрители ничем не были огорожены от арены во время представления. В цирке инцидент подтвердили и частично признали свою вину, пишет Tjournal.

«Обычно ограждение, когда тигры, львы, возможно, [этот случай] это упущение администрации. Ну вот теперь будут только собачки, обезьяны, крупных животных нет. В любом случае сейчас вопрос о дальнейшей безопасности людей решается», — пояснили в цирке.

Дрессировщик остался жив. Он рассказал, что у медведя из-за возраста проблемы с суставами, поэтому животное могло разозлиться из-за того, что неудачно присело. В цирке же ответили, что медведь мог испугаться вспышек камер, что и спровоцировало нападение. По данным следователей, никто не пострадал. СК начал проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».