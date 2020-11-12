В Карелии 12 медиков ушли из госпиталя для пациентов с коронавирусом после увольнения главврача (ВИДЕО)

12 медицинских работников Республиканской инфекционной больницы в Петрозаводске уволились после отставки главного врача Ивана Белкина, пишет Mash.

«На имя главного врача больницы подано 12 заявлений на увольнение по собственному желанию. Решение об увольнении приняли три санитарки, два специалиста из числа врачебного персонала и семь медицинских сестёр. Это сотрудники разных подразделений больницы», — цитирует сообщение регионального Минздрава ТАСС.

Так врачи и медсёстры выразили своё возмущение «несправедливыми кадровыми перестановками».

Причиной скандала с увольнением главврача стало выложенное в сеть видео о том, что из-за нехватки мест в больнице пациентов с коронавирусом размещали в коридоре. В больнице поясняли, что речь шла только о тех, кто поступал ночью, потом их распределяли по палатам. Местные СМИ также писали, что около инфекционной больницы скапливаются очереди скорых и пациенты вынуждены часами ждать приёма врача, оставаясь в машинах.

«Сейчас на семь отделений инфекционной больницы Карелии приходится около 80 медиков, на каждую медсестру — по 30 больных. Ситуация тяжёлая, валить всё на главного врача несправедливо», — говорит медперсонал больницы.

В связи с этим ЧП Белкин был уволен, однако коллектив инфекционной больницы не согласился этим решением. Сам Иван Белкин заявлял местному порталу «Карелия.News», что он заявление об увольнении не писал, его уволили. После этого в его поддержку выступили несколько его бывших сотрудников.

Сотрудники больницы ранее написали совместное обращение к губернатору Артуру Парфёнчикову, однако он заявил, что решение об увольнении Белкина было принято до скандала с видеозаписью.

В Республиканской инфекционной больнице находятся заразившиеся коронавирусом пациенты, кроме того, там создан ситуационный центр, который занимается сбором и анализом оперативной информации о местах для пациентов с коронавирусом в медучреждениях.