В канун Дня молодёжи в Нижнем Тагиле пройдёт форум для начинающих бизнесменов

Начинающих предпринимателей Нижнего Тагила приглашают принять участие в форуме «Мой город — моё будущее — моя карьера». Мероприятие пройдёт 24 июня в здании Общественно-политического центра на проспекте Ленина, 31. Как сообщает пресс-служба Центра развития туризма Нижнего Тагила, на форуме речь пойдёт о мерах поддержки работающей молодёжи и возможностях построения карьеры на градообразующих предприятиях.

На форуме выступят лучшие спикеры Нижнего Тагила и Екатеринбурга, в том числе руководитель представительства СОФПП в Горнозаводском управленческом округе Сергей Федореев, юрист, журналист, политолог Георгий Бурмистров, директор центра подготовки персонала АО НПК «Уралвагонзовод» Сергей Васильев.

Кроме того, молодые специалисты смогут поучаствовать в одном из двух мастер-классов. Первый посвящён развитию управленческих компетенций для построения успешной карьеры молодого руководителя. На втором разберут эмоциональный интеллект как основу создания эффективной коммуникации руководителя. Завершится форум круглым столом «Развитие молодёжной инициативы».

На форум приглашают руководителей и активистов молодёжных организаций, молодых специалистов предприятий, предпринимателей, участников волонтёрских организаций, руководителей служб персонала предприятий. Мероприятие бесплатное. Для регистрации необходимо заполнить анкету.