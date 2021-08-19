В Каменске-Уральском водитель Mazda насмерть сбил восьмилетнюю девочку и её бабушку

В Каменске-Уральском водитель Mazda сбил бабушку с внучкой, пострадавшие скончались на месте аварии, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла 18 августа на улице Пушкина в 20:45. Погибшей пенсионерке было 69 лет, её внучке — 8.

«По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Mazda наехал на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть на нерегулируемом перекрёстке. После наезда пешеходов отбросило на встречный автомобиль Renault», — рассказали в ГИБДД.

В ГИБДД уточнили, что на этом нерегулируемом перекрёстке нет пешеходных переходов, а бабушка с внучкой, переходя проезжую часть, не убедились в безопасности перехода.

Сотрудники полиции работают на месте ДТП, выясняют обстоятельства, опрашивают водителей и очевидцев. Более подробную информацию в ГИБДД пообещали сообщить после выяснения всех обстоятельств.