В Каменске-Уральском в ДТП погиб пешеход. Госавтоинспекция разыскивает очевидцев аварии

Утром 23 ноября на 107-м километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган, возле Каменска-Уральского, произошло ДТП. Автомобиль сбил 23-летнего пешехода и скрылся. Молодой человек погиб на месте, сообщает пресс-служба региональной УГИБДД. Предположительно, машина двигалась в сторону Курганской области. В настоящее время сотрудники госавтоинспекции разыскивают скрывшегося с места ДТП водителя и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Правоохранители просят очевидцев происшествия, а также тех, кто располагает какой-либо информацией о данном ДТП, в том числе записью видеорегистратора, сообщить в дежурную часть ОГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский» по телефону: +7 (999) 368-04-16 (круглосуточно).