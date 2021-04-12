В Каменске-Уральском в ДТП погиб двухлетний ребёнок

В Каменске-Уральском после дорожно-транспортного происшествия в больнице скончался двухлетний ребёнок, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД.

По данным ведомства, инцидент произошёл 11 апреля около 22:00 напротив дома № 43 по улице Алюминиевой. 32-летний водитель автомашины Ford Mondeo не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем Ford Orion, за рулём которого находилась 26-летняя женщина. От удара Ford Orion выехал на обочину и врезался в дерево.

В результате сильнейших ударов двухлетний мальчик, который находился на заднем сиденье, вылетел через заднее стекло автомашины и упал на газон. Ребёнок сидел в детском кресле, однако не был пристёгнут. Малыша госпитализировали в реанимацию, где он умер спустя шесть часов, не приходя в сознание. Ещё два человека получили травмы — это водитель и 23-летняя пассажирка Ford Orion.

Водитель Ford Mondeo, стаж которого составляет шесть лет, рассказал, что ехал в правом ряду, впереди двигалась машина Ford Orion, которая неожиданно начала притормаживать. Он применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Водитель Ford Orion пояснила автоинспекторам, что в салоне находились двое её детей — мальчики 2018 и 2020 годов рождения, — а также сестра. Дети были на заднем пассажирском сиденье в детских удерживающих устройствах, соответствующих росту и весу детей. Мама мальчиков утверждает, что все были пристёгнуты ремнями безопасности. Тем не менее в отношении мамы погибшего ребёнка возбуждено административное производство по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ («Несоблюдение требований ПДД при перевозке детей на транспорте»).

На месте происшествия сотрудниками ГИБДД и следственно-оперативной группой проведены процессуальные действия, установлены личности участников. По результатам освидетельствования водителей установлено, что все были трезвы. По факту ДТП представителями органов внутренних дел проводится расследование, по результатам которого будет принято мотивированное решение.